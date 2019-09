Erick Elera y su novia Allison Pastor se dieron el ‘sí’ este último sábado en una ceremonia civil a la que asistieron varios amigos artistas del recordado ‘niño con cara de pez’. Uno de ellos, fue el actor Andrés Wiese con quien compartió escenas en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’.

El cantante y actor compartió un simpático video en el que aparece celebrando junto a Andrés, quien, además, lleva en brazos a su pequeña hija Flavia, quien también participó en el éxito de América TV como la hija de Nicolás De Las Casas y Grace Gonzáles.

Durante el divertido reencuentro, Erick Elera no pudo evitar bromearle a su compañero, con quien comparte una bonita amistad. “Qué tal mi gente. Estamos aquí en el matrimonio, pero creo que me voy a divorciar, porque me he encontrado con ‘Ricolas’"

Por su parte, Wiese también aprovechó las redes sociales para enviarle un emotivo mensaje a Erick, a quien lo tildó de ‘hermano’. “Anoche se casó mi hermano de la vida y, además, me reencontré con la hermosa Flavia (mi hija en ficción por años - su hija en la vida real) y con parte de mi familia de #AFHS después de mucho tiempo. Felicitaciones para ustedes querido @erickeleraoficial”, se lee en la publicación.