Erick Elera sobre su salida de ‘De vuelta al barrio’: “Quería tener un reconocimiento porque me lo merecía, me voy fastidiado"

Es oficial. El personaje de ‘Oliverio’ interpretado por el cantante de cumbia Erick Elera, no va más. Esto sucede luego de no haber llegado a un acuerdo con la producción de la popular serie ‘De vuelta al barrio’.

Sin embargo, su separación parece que va más allá de una no renovación del contrato. El actor se habría sentido incómodo y su salida no habría quedado en muy buenos términos.

“Después de varias conversaciones (con la producción), no llegamos a un acuerdo y se acabó mi contrato. Decidí dar un paso al costado. No es como dicen que es por hacer música y dejar la actuación. Me voy un poco fastidiado”, reveló para el Diario Ojo.

Por otro lado, indicó que él separa lo profesional de lo amical, por lo cual no desea terminar peleado con los productores.

“Todo es un tema laboral, no puedo ocultar mi fastidio. Me apena que en lo laboral no hayamos podido concretar. No es mi idea pelearme con nadie”, manifestó el cantante.

El actor señaló al tiempo como uno de los principales motivos de su no permanencia en la exitosa serie, tras dos años de trabajar en ella.

“Estoy pidiendo tiempo, para la música, mi familia, y mi vida. Si eso no se reconoce, y siendo todo lo que esperaba, bueno pues. La serie nunca va a tener un horario establecido de grabación. Es muy tedioso grabar allá, sobre todo estando lejos”. expresó para el mencionado medio.

NUEVOS PROYECTOS

El popular ‘Niño cara de pez’ aseguró que está abierto a nuevas ofertas laborales en televisión.

“Quiero vivir otras experiencias. No se trata de dinero, sino de la familia también. Quería tener un reconocimiento porque, de alguna manera, me lo merecía. Me ha molestado que no se haya escuchado lo que yo quería. Entiendo que esas son sus reglas. Vivir sin saber qué va a pasar mañana, no quiero eso”, sentenció Elera.