El actor Erick Elera se pronunció por primera vez sobre la denuncia de acoso sexual que realizó hace unos meses su colega Mayra Couto en contra de Andrés Wiese. Durante una entrevista en el programa Modo Espectáculos, refirió que durante las grabaciones de ’Al fondo hay sitio’ él no percibió las agresiones.

“Ambos son amigos míos, a ambos los quiero mucho. De repente yo no he percibido nada de esa situación. Te hablo desde mi punto de vista. Yo viví los momentos más lindos, amigables, respetables (...)”, dijo el artista.

Elera mencionó que a raíz de la denuncia habló con ambos actores por separado y que por tal motivo decidió no pronunciarse sobre el tema.

“No quería que siga existiendo esa guerra llena de morbo, por las redes sociales, donde atacaban a uno y al otro, insultándolos (...) Por ejemplo el señor Adolfo Chuiman dijo ’yo no he visto nada’ y no entendía por qué lo atacaban a él si es su posición...”, agregó Elera.

El actor, quien personificaba a ’Joel’ en la serie de ficción, dejó en claro que él no vio ningún acto de acoso.

“No se si me perdí de algo, pero si hubiese pasado tampoco lo hubiera permitido”, afirmó.

