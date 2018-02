Erick Elera reconoce que 'Esto es guerra' jugó en contra de 'Cumbia pop'

¿Te molestó que cambiaran el horario y redujeran la emisión de la serie Cumbia Pop?

Sí me molesta, tengo que admitirlo. Sí me incomodó y soy directo en decirlo. Era lógico que el rating baje. Es un tema del canal (América TV), pero era algo que se sabía que iba a pasar por el regreso de Esto es guerra. Con el cambio de horario baja la sintonía y ahora creo que la serie se emitirá hasta mayo porque solo sale media hora. En lo personal no me decepciona la serie y ojalá que llegue a Bolivia.

¿Habrá una segunda temporada de Cumbia pop? ¿Vas a seguir en la serie De vuelta al barrio?

Eso todavía no se sabe y lo decide el canal, pero la serie tiene auspicios y a la gente le gusta. En la calle me hablan de mi personaje (‘Jonathan’) y la música de la serie gusta en las plataformas. En Bolivia han sacado hasta discos piratas con todas las canciones. Ya nos han dicho que empezamos a grabar el primero de marzo la segunda temporada de la serie De vuelta al barrio y se emitirá en la quincena de ese mes.

¿Sabías que el productor Efraín Aguilar espera que aprueben su proyecto en el canal?

​Sí, yo espero que América Televisión apoye el proyecto de Efraín. Yo lo respeto mucho porque fue la primera persona que confió en mí y me dio la oportunidad en la serie Al fondo hay sitio. No he podido hacer teatro con él, pero siempre estoy a la orden de Efraín...Lo que también quiero es crecer como empresario y este jueves inauguraré mi primera tienda de ropa. También haré una línea de ropa para niños.