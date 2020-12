Días atrás, Erick Elera se robó la atención de sus miles de seguidores de Instagram luego que compartiera un video donde lo vemos reviviendo a ‘Joel González’, su personaje de “Al fondo hay sitio”, al lado de la actriz Isabela Merced.

“Amiga, flaca, ¿What’s your name?”, preguntó Elera con dificultad a Isabel. Ella responde: “My name is a Bela”, rápidamente Erick, añade: “Bela como la vela. Ahhh, tiene su luz”. La protagonista de “Dora y la ciudad perdida” no pudo contener la risa ante la ocurrencia del actor y cantante.

Para las cámaras de “América Espectáculos”, Elera contó detalles de cómo se dio el encuentro con la reconocida actriz peruana-estadounidense.

“Ella postea que estaba en Lima -una foto en Instagram- y yo como todo seguidor le pongo ‘Feliz Navidad’, y ella responde: ‘Oh, Joel’. Luego por interno me habló de mi hamburguesería, y ahí empezamos hablar, le dije que le admiro mucho y que mi familia también. Entonces le dije que sería un honor llevarla a mi hamburguesería y poderme tomar una foto con ella”, relató al inicio el artista.

Para sorpresa del cantante, la joven actriz y su familia también conocían su trayectoria. “Me dice no, al contrario yo quisiera tomarme una foto contigo, y me dice que su familia también me admiraba y que miraban ‘Al fondo hay sitio’ y que mi personaje eran de lo que más querían”, añadió emocionado.

Finalmente, Erick comentó que el divertido sketch que ambos hicieron fue espontáneo, tal cual se ve en las imágenes.

“Para mí fue una sorpresa que me conozca, que también me admire y le dije hay que hacer esto tengo que hacerlo antes de que desaparezcas y me dijo: ‘Ya chévere’. Improvisamos nada más esta escena icónica de ‘AFHS’ y salió así tal cual, espontáneo y su familia se mató de risa. Chévere, una bonita experiencia y espero que siga una bonita amistad”, terminó.

Erick Elera habla sobre escena de “Al fondo hay sitio”

