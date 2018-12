Erick Elera sobre su alejamiento de Nataniel: "Asumo que fue mi error"

Luego de que Nataniel Sánchez contara que había un distanciamiento con Erick Elera debido a que no le contestaba los mensajes, el actor salió al frente para aclarar que no tiene ningún problema con ella.

"Yo hablé con Nataniel y todo bien. Ahora estoy ocupado haciendo mil cosas y ponerme de acuerdo en qué momento voy a hablar con ella es complicado", expresó el actor a un medio local.

Erick Elera también hizo un mea culpa por no contestarle los audios que le enviaba la actriz. "Igual yo le escribí y le pedí las disculpas del caso. Y asumo que fue mi error", indicó.



Hace unos días atrás, la recordada 'Fernanda de las Casas' se refirió a su compañero de 'Al fondo hay sitio': "Te apuesto que hasta ahora no ha escuchado el audio y yo abriéndole mi corazón. Así es cuando no te valoran. Yo tengo dignidad, por eso di un paso al costado. Para pelear, se necesitan dos personas y yo no he peleado con nadie", dijo.

