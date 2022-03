Pablo Larraín, director de la película chilena No nominada al Oscar, acusó esta tarde a la aerolínea LAN de perder los equipajes del equipo de la cinta que viajaba a Los Ángeles (EEUU) para la ceremonia de premios. El hecho ocurrió en Lima, donde el equipo hizo escala.

"@lan_cl perdió nuestras maletas en Lima camino a L.A. No tenemos nuestra ropa ni nuestros materiales de trabajo. LAN no responde. ¡Vergüenza!", aseguró Larraín a través de su cuenta de Twitter e indicó que la empresa aún no responde por el incidente.