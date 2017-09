Shakira, a sus 40 años, aparenta muchos menos. Y es que lleva una vida muy saludable; con mucho ejercicio y comida nutritiva. Su asesora en estas materias es Anna Kaiser, entrenadora personal de profesión, que explicó a E! News los secretos de la estrella.

La colombiana entrena cinco días a la semana, y su instrumento infaltable es un monitor cardiaco que controla todas sus metas diarias.

"Un monitor cardiaco es muy importante porque cada día es diferente. A veces tienes un montón de energía y a veces no, pero puedes tomar nota de cuán fuerte trabajas teniendo objetivos específicos", explica Kaiser.

@theannakaiser @aktinmotion getting me ready for tour! #ElDoradoWorldTour Shak Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 9:59 PDT

Además, la especialista del fitness comentó que la cantante tiene en su rutina ejercicios de fuerza y de cardio, y que suele variar el orden en el que los ejecuta.

"Quiero asegurarme que mejore su resistencia, para que pueda estar en un show de dos horas, así como su fuerza y aguante para que resista una gira de cinco meses. Se trata de asegurarnos que tenga un poco de todo", afirmó.

Sin embargo, esto solo es la mitad del esfuerzo. Otro punto fundamental es su alimentación.

¿Qué es lo que come Shakira?

Shakira debe comer cada dos o tres horas. Su menú se mantiene en cualquier situación; así grabe, baile o dé conciertos.

"Desayuno, almuerzo y cena con proteína en cada comida y vegetales frescos o pequeñas cantidades de fruta baja en glicemia. Para las meriendas empezamos a introducir sopas. Algunas sopas son geniales, llenadoras y calientes. Así que a las cuatro de la tarde, cuando la gente desea cafeína y una galleta, una sopa es una alternativa genial porque te llena y se siente como una comida, así que te mantiene hasta la cena, pero no tiene demasiadas calorías", cuenta para el portal de celebridades la gurú del ejercicio.

Además, asegura que la intérprete de 'Hips don't lie' come pescado casi todos los días. Sin embargo, eso no quiere decir que no se dé sus gustitos.

"No tiene que ser algo grande, simplemente puede hacer algo diferente cada día. Por ejemplo, un pastel de arroz con cacao o media barra de proteína, o té de chocolate con frutas deshidratadas", dice. "Se trata de permitirte comer muchas cosas diferentes en cantidades pequeñas, lo más fresco posible".

Pero cuando Shakira sale con sus hijos Milan y Sasha definitivamente rompe la dieta, porque quiere disfrutar del tiempo con ellos.

"Se porta bien la mayoría del tiempo, no toma, así que siento que no hay que enfocarse demasiado en qué no comer, porque le emociona la comida y qué comer, una actitud más saludable", dice Kaiser. "Es mejor decirle, 'Come esto o esto otro', en vez de 'No comas x, y, z'", sostuvo Anna.