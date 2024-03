Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Doña Martha no dudó en sacar cara por Milett Figueroa , luego que Janet Barboza insinuara que su hija se habría sometido a ‘retoquitos’.

La popular ‘Rulitos’ insinuó que la modelo peruana habría tenido más una intervención estética. “Evidentemente, yo sí veo algunos cambios, algunas cositas, el levantamiento de cejas, botox... seamos objetivos”, señaló la presentadora en el programa de ‘América hoy’.

Ante ello, Doña Martha se contactó con ‘América hoy’ para dejar en claro que su hija no cambió ni su cara, ni su cuerpo. Asimismo, el programa no dudó en sacar unos chats donde la mamá de Milett indica que no se ha hecho nada.

“No digan que Milett se ha operado... están poniendo la metamorfosis de las famosos y han puesto foto de Milett. Ojo, Milett no tiene ninguna, pero ninguna cirugía. Es su nariz, sus pómulos, su boca, sus cejas, todo es de ella, jamás intervino un bisturí y a las pruebas se pueden remitir y que salga algún cirujano para que diga si es cierto o no”, manifestó un poco molesta a través de un chat de WhatsApp.

Incluso, aseguró que su hija es el vivo reflejo de ella cuando era más joven. “Ahí está mi clon, mi boca, nariz, todo, mi hija no tiene ninguna cirugía, no entiendo... ¿Es tan difícil de creer? Si hubiera sido así, no tendría por qué negarlo. Imagínate, ahora Milett está haciendo fotos para carátula en revista Caras, una de las más famosas y han dicho que el rostro de Milett es perfecto y natural, revisado por cirujanos en Argentina”, finalizó.

