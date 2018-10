Enrique Iglesias dice que es increíble ser testigo de lo buena madre que es Anna Kournikova

Enrique Iglesias viene pasando uno de los mejores momentos de su vida. Como se recuerda, fue en el 2017 que el cantante y Anna Kournikova tuvieron sus mellizos, Nicholas y Luzy. Ahora la pareja luce más feliz que nunca y vive pasando grandes días en familia.



"Es increíble ser testigo de lo buena madre que es", manifiesta Enrique Iglesias a 'The Sun' y agregó: "Es increíble ver a una madre hacer lo que ella hace, cuando el instinto de una madre se activa".



El cantante también indicó que son como cualquier pareja normal y que tienen discusiones, pero siempre lo solucionan. "Como cualquier pareja, de vez en cuando pasamos por algunos altibajos y no siempre es ideal. Pero es perfecto en cierto modo para mí", indicó Enrique Iglesias.



Pero el joven padre también manifestó que desea pasar más tiempo con su familia y dejó entrever que podría dar un descanso a su carrera.



"Hay días en los que mentiría si dijera que parar no se me ha pasado por la cabeza… Eso probablemente podría hacerse realidad en un futuro cercano", indicó Enrique Iglesias. "Cuando tenía 19 años y viajaba por todo el mundo con mi primer álbum, había veces en las que pensaba: 'Bueno, tal vez debería dejar de hacer esto. Necesito tomarme un descanso'. Y eso ha pasado por mi mente a lo largo de todos estos años. Pero ahora lo suelo pensar más que antes", indicó.



"Tal vez no me veo haciendo nada más que unos pocos álbumes y eso es todo. Para así no hacer otra cosa nada más que ser padre", sentenció Enrique Iglesias.