'Yuca' tomará acciones legales ante denuncia formulada por su ex compañera Clara Seminara

La denuncia por tocamientos indebidos formulada por la actriz cómica Clara Seminara contra su ex compañero de 'El Wasap de JB', Enrique Espejo, conocido como 'Yuca', ha generado la airada respuesta de este último.

Espejo se presentó en el programa 'Válgame Dios' para responder a la acusación de Seminara y aclarar que el hecho denunciado no ocurrió como lo relató la joven. Asimismo aseguró que tomará acciones legales frente a esta sindicación.

"La señorita me está denunciando por todos los medios de difusión, le he pedido y le he suplicado que se retracte porque esto me está haciendo mucho daño a mí y a mi familia, que cuide sus palabras porque yo no le he hecho daño de ninguna manera, no ha sido mi intención", comentó el actor.

Como se recuerda, Seminara contó, a través de su cuenta de Facebook, que en octubre de 2018 ocurrió un incidente con su entonces compañero de trabajo. Explicó que Espejo abusando de su confianza la tocó indebidamente durante un descanso entre grabaciones lo que originó que ella le propine dos cachetadas. Luego de esta acusación, la artista acudió a la comisaría de Jesús María y formuló una denuncia.

A raíz de esta denuncia, Jorge Benavides y Fatima Segovia se han pronunciado al respecto asegurando que las declaraciones de Seminara no se ajustan a la verdad.