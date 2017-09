Es su orgullo. Andrea Lunadeclaró su total admiración a Pietro Sibille, protagonista de la película sobre la captura de Abimael Guzmán, 'La Hora Final'.



Durante el avant premiere de la película, la modelo publicó un emotivo mensaje para el reconocido actor, con quien mantiene una relación desde el año 2015.



"Eres el mejor actor del Perú y el mundo entero merece ver tu talento. Te amo", escribió la actriz en su cuenta de Instagram, donde compartió también una fotografía de ambos en la alfombra roja del evento, donde se lucen sonrientes.

La pareja, que tiene una diferencia de edad de catorce años, es una de las relaciones más sólidas de la farándula y han mantenido su vida privada en estricta reserva.

Pero no es la primera vez que Andrea Luna declara su admiración a Pietro Sibille. En una entrevista, la actriz aseguró que el protagonista de 'La Hora Final' no es solo su novio, sino también su maestro. "Él me guía, él está detrás de mí corrigiéndome", sostuvo en el pasado.