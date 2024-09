Premios Emmys 2024: lista completa de nominados, fecha de la gala, dónde verlos y más

Dentro de los eventos más esperados del año se encuentran, sin duda, los Premios Emmy 2024. Conocidos como los 'Óscar' de la televisión, estos galardones se entregan anualmente para reconocer lo mejor de la industria televisiva en diversas categorías, incluidas las producciones en streaming.

Entre los momentos más emocionantes de la ceremonia se encuentran los anuncios de los ganadores en las categorías de Mejor Serie de Comedia, Mejor Serie Dramática, Mejor Actor y Mejor Actriz.

¿Cuándo se entregan los Emmy 2024?

El 15 de septiembre se llevará a cabo la ceremonia de los Premios Emmy 2024. Cabe mencionar que, antes de la gala principal, el 8 de septiembre se dieron a conocer los ganadores en las categorías técnicas y algunas de actuación.

¿Dónde ver los premios los Emmys 2024?

Los Premios Emmy 2024 se transmitirán por la cadena ABC en los Estados Unidos. En América Latina, la gala se podrá ver en televisión a través de TNT.

En streaming, la transmisión oficial será a través de la plataforma de Max. Además, la alfombra roja se podrá seguir en streaming por el canal de YouTube de la revista 'People'.

¿Qué son los premios Emmy?

La ceremonia de los premios Emmy, celebrada anualmente desde 1949, honra lo mejor de la televisión con premios otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. Aunque durante el año también se reconocen otras categorías más técnicas, el evento de los Primetime Emmy Awards es el que recibe la mayor atención y cobertura. Este es el momento en que las celebridades más destacadas, gracias a sus proyectos en televisión y streaming, se presentan y capturan la atención del público.

¿Quiénes son los nominados a los Emmy 2024?

DRAMA

Mejor serie dramática

The Crown (Netflix)

Fallout (Prime Video)

La edad dorada (Max)

The Morning Show (Apple TV+)

Mr. y Mrs. Smith (Prime Video)

Shōgun (FX)

Slow Horses (Apple TV+)

El problema de los tres cuerpos (Netflix)

Mejor actriz principal en serie dramática

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Carrie Coon (La edad dorada)

Maya Erskine (Mr. & Mrs. Smith)

Anna Sawai (Shogun)

Imelda Staunton (The Crown)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Mejor actor principal en serie dramática

Idris Elba (Hijack)

Donald Glover (Mr. y Mrs. Smith)

Walton Goggins (Fallout)

Gary Oldman (Slow Horses)

Hiroyuki Sanada (Shogun)

Dominic West (The Crown)

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Christine Baranski (La edad dorada)

Nicole Beharie (The Morning Show)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Greta Lee (The Morning Show)

Karen Pittman (The Morning Show)

Holland Taylor (The Morning Show)

Lesley Manville (The Crown)

Mejor actor de reparto en serie dramática

Tadanobu Asano (Shogun)

Billy Crudup (The Morning Show)

Mark Duplass (The Morning Show)

Jon Hamm (The Morning Show)

Takehiro Hira (Shogun)

Jack Lowden (Slow Horses)

Nathan Lane (La edad dorada)

Mejor actriz invitada en serie dramática

GANADORA: Michaela Coel (Mr. y Mrs. Smith)

Claire Foy (The Crown)

Marcia Gay Harden (The Morning Show)

Sarah Paulson (Mr. y Mrs. Smith)

Parker Posey (Mr. y Mrs. Smith)

Mejor actor invitado en serie dramática

GANADOR: Néstor Carbonell (Shogun)

Paul Dano (Mr. y Mrs. Smith)

Tracy Letts (Tiempo de victoria)

Jonathan Pryce (Slow Horses)

John Turturro (Mr. y Mrs. Smith)

COMEDIA

Mejor serie de comedia

Colegio Abbott (ABC)

The Bear (FX)

Curb Your Enthusiasm (Max)

Hacks (Max)

Solo asesinatos en el edificio (Hulu)

Palm Royale (Apple TV+)

Reservation Dogs (FX)

Lo que hacemos en las sombras (FX)

Mejor actriz de comedia

Quinta Brunson (Colegio Abbott)

Ayo Edebiri (The Bear)

Selena Gómez (Solo asesinatos en el edificio)

Maya Rudolph (Loot)

Jean Smart (Hacks)

Kristen Wiig (Palm Royale)

Mejor actor de comedia

Matt Berry (Lo que hacemos en las sombras)

Larry David (Curb Your Enthusiasm)

Steve Martin (Solo asesinatos en el edificio)

Martin Short (Solo asesinatos en el edificio)

Jeremy Allen White (The Bear)

D'Pharaonh Wook-A-Tai (Reservation Dogs)



Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Carol Burnett (Palm Royale)

Liza Colón-Zayas (The Bear)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Colegio Abbott)

Sheryl Lee Ralph (Colegio Abbott)

Meryl Streep (Solo asesinatos en el edificio)

Mejor actor secundario en comedia

Lionel Boyce (The Bear)

Paul W. Downs (Hacks)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Paul Rudd (Solo asesinatos en el edificio)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Tyler James Williams (Colegio Abbott)

Mejor actriz invitada en comedia

Olivia Colman (The Bear)

GANADORA: Jamie Lee Curtis (The Bear)

Kaitlin Olson (Hacks)

Maya Rudolph (Saturday Night Live)

Da'Vine Joy Randolph (Solo asesinatos en el edificio)

Kristen Wiig (Saturday Night Live)

Mejor actor invitado en comedia

GANADOR: Jon Bernthal (The Bear)

Matthew Broderick (Solo asesinatos en el edificio)

Ryan Gosling (Saturday Night Live)

Christopher Lloyd (Hacks)

Bob Odenkirk (The Bear)

Will Poulter (The Bear)

MINISERIE Y TV MOVIE

Mejor miniserie

Mi reno de peluche (Netflix)

Fargo (FX)

Cocina con química (Apple TV+)

Ripley (Netflix)

True Detective: Noche polar (Max)

Mejor película para televisión

Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie (Peacock)

La reina de los concursos (Hulu)

Rojo, blanco y sangre azul (Prime Video)

La gran exclusiva (Netflix)

Unfrosted (Netflix)

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión

Jodie Foster (True Detective: Noche polar)

Naomi Watts (Feud: Capote vs. the Swans)

Brie Larson (Cocina con química)

Juno Temple (Fargo)

Sofia Vergara (Griselda)

Mejor actor en una miniserie o película para televisión

Matt Bomer (Fellow Travelers)

Richard Gadd (Mi reno de peluche)

Jon Hamm (Fargo)

Tom Hollander (Feud: Capote vs. the Swans)

Andrew Scott (Ripley)

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión

Dakota Fanning (Ripley)

Lily Gladstone (Under the Bridge)

Jessica Gunning (Mi reno de peluche)

Aja Naomi King (Cocina con química)

Diane Lane (Feud: Capote vs. the Swans)

Nava Mau (Mi reno de peluche)

Kali Reis (True Detecive: Noche polar)

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión

Jonathan Bailey (Fellow Travelers)

Robert Downey Jr. (El simpatizante)

Tom Goodman-Hill (Mi reno de peluche)

John Hawkes (True Detective: Noche polar)

Lamorne Morris (Fargo)

Lewis Pullman (Cocina con química)

Treat Williams (Feud: Capote vs. the Swans)

¿Quién conduce los Emmys 2024?

Eugene Levy y Dan Levy serán los conductores de la ceremonia de entrega de premios. En 2020, padre e hijo recibieron premios en las categorías de Mejor Actor de Reparto y Mejor Comedia, respectivamente. Además, ambos ya co-presentaron juntos la ceremonia de los premios del Sindicato de Actores en 2020.

