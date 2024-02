En una transmisión EN VIVO del programa ‘América Hoy’, el futbolista Christian Cueva abordó ESTA MAÑANA abiertamente las recientes acusaciones de infidelidad que lo involucran. Él responderá a preguntas sobre su amorío con Pamela Franco y Chris Soifer.

El popular ‘Aladino’ se someterá a un intenso interrogatorio respecto a las declaraciones de la cantante de cumbia, quien afirmó haber mantenido una relación con el mediocampista en el 2018.

Al iniciar con la entrevista, Cueva señaló que declarar en un programa de espectáculo no es su lugar, pero era necesario aclarar la situación, dado que durante su participación en otro programa de espectáculo no pudo declarar correctamente.

“Declarar en un programa de espectáculo no es mi lugar, pero he decidido hablar porque han venido muchos días difíciles para mí y para mi familia. Yo quise hablar en otro programa, pero no se pudo y fue muy cortante conmigo, por eso que en el momento que hable con Brunella dije ‘está bien, hablemos’, pero iba a ser por un zoom, pero preferí que fuera en vivo”, mencionó.

El futbolista se refirió sobre las declaraciones de Pamela Franco en el programa ‘Mande Quién Mande’, indicando que desde que termino la relación no mantuvo contacto con la cantante de cumbia: “Las cosas fueron tal cual fueron mencionadas y esa mala decisión fue tomada en el 2018, en la cual con esta mala decisión uno se dio cuenta de que no estaba bien, por eso se cortó y desde ese entonces hasta la fecha no se mantuvo conversación. Porque de la única persona de la que estoy enamorada es de mi esposa”.

En otra ocasión, Christian reveló que los problemas siempre se ha hablado entre cuatro paredes junto a su esposa, Pamela López: “Todas esas cosas que se hablan y que se dicen tendrían que tener pruebas. Las decisiones que he tomado en mi vida, siempre las he hablado en cuatro paredes con mi esposa y de acá pueden salir a una persona y otra persona a decir mil cosas y dejar entrever otras cosas”

Además, el mediocampista también habló sobre la especulación en torno a su vínculo con las exchicas reality, Chris Soifer y Rosangela Espinoza: “Para mí la mala decisión es haber conocido a personas de otro mundo que no son del mío. Sí, no te lo voy a negar, he conocido a varias personas y te lo digo porque las he conocido y ha sido una vez. Sin embargo, no es así (no mantuvo una relación). Pero lo que sí sé, es que estoy arrepentido y mucho por haber conocido a estas personas”.

Cueva se pronunció sobre las supuestas amenazas que habría recibido Christian Domínguez y la llamada que sostuvo con Pamela Franco: “Yo tenía una llamada perdida, el cual fue de tres, y al revisar esa llamada, yo cometo el error de devolverla y así se comenzó todo. Pero, desde que yo corto, nunca fui ningún acosador, nunca fui obsesivo, nunca fui a amenazar a nadie, porque ante a esas amenazas, un amigo en común de ambos me llamo por teléfono y me dijo que ‘me estaban buscando’ y que supuestamente estaba escuchando de que yo estaba detrás de él (Christian Domínguez), pero yo no soy quien para estar detrás de alguien, porque de las únicas personas que voy a estar detrás es de mi familia”

Sin embargo, en otra ocasión el seleccionado nacional confesó que habría llamado a Christian Domínguez para aclarar la situación: “Cuando sucede eso, yo tomo el atrevimiento de pedir el número y yo lo llamo y le dije ‘no tienes por qué ver fantasma porque yo tengo mi familia y tú tienes tu familia’, entonces ahí es donde todo esto se corta con él”.

Por otro lado, Janet Barboza le consulto sobre su presencia en la discoteca de San Juan de Lurigancho, donde el futbolista habría estado en el lugar con mascarilla y en un box a dos metros de Pamela Franco.

“Yo en algún momento estuve sentado con un amigo que era dirigente de Alianza Lima y en la cual yo tomo la decisión de ir a la discoteca de San Juan de Lurigancho, en la cual yo he ido cuando era joven. Cuando yo voy me doy con la sorpresa de que estaba tocando en ese lugar y cometo la brutalidad de ingresar y estar ahí. Yo no sabía que ella iba a presentar”, manifestó.

Christian habría dejado entrever que la cantante de cumbia habría mentido en varias partes de su declaración, destacando que él no tuvo contacto con Franco durante su embarazo: “Yo puedo decir mis cosas y puede ser que no sé a verdad. Desde que yo tome la decisión de cortar la relación hasta la fecha no he tenido contacto con ella, ni quise tener contacto”.

Uno de los momentos más esperados será la referencia a su actual situación con la madre de sus cuatro hijos, Pamela López.













