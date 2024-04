Casi un mes después de anunciar el fin de su matrimonio con Adolfo Carrasco, Aida Martínez sorprendió a más de uno al publicar un mensaje donde deja mal parada a su expareja, pese a que en un primer momento aseguró que su separación se llevó a cabo en buenos términos.

A través de sus historias de Instagram, la influencer comparó la complicada tarea de ser madres con la de ser padre.

“Me hubiese encantado ser padre y no madre. Separarme y estar tranquilo de que mi hijo está bien porque está con su mamá. Tener el tiempo de ir al gym, salir con amigos, fijarme si quiero cocinar o no, o tal vez dormir hasta tarde sin que me despierte”, se lee en el inicio de su publicación.

Aida Martínez destacó también los desafíos que atravesó desde que se convirtió en madre soltera y no tener un apoyo en la crianza de su engreída.

“No tener que molestar a nadie para que me lo mire un rato porque tengo que trabajar o salir hacer un trámite. Es mucho más fácil ser papá. Pero me tocó ser mamá y no me arrepiento. Así que a la hora de criticar, juzgar o sacar mano cierren la boca, porque la que lo tiene 24/7 soy yo, gracias”, agregó la influencer.





