Con el reciente estreno de su película ‘Chabuca’, Ernesto Pimentel revivió pasajes de su vida a través de la pantalla grande. Si bien la cinta se ha convertido en una de las más vistas de esta última semana, no es la única historia que se ha llevado el foco de atención, pues también el libro de su expareja, Alex Brocca, está en boca de todos.

En una entrevista de diciembre de 2023, Pimentel compartió detalles sobre el proceso de creación de la película y adelantó que también había comenzado a escribir un libro con sus memorias.

“Me pasaron cosas en Lima que no quisiera tocar en este momento, para no desvirtuarme, pero yo te cuento que empecé a escribir mi libro el año pasado”, contó en ese momento.

Pimentel expresó que, durante la escritura, se sintió abrumado al recordar algunos detalles difíciles de su vida que marcaron profundamente su trayectoria.

“Fue tanta la situación que decidí parar, pedí ayuda de una persona para que me ayude en estilo. Sentía que me ahogaba, decía esto lo puedo decir, esto no lo puedo decir. Siento que si bien mi vida ha estado expuesta, siempre he tratado de guardar el trasfondo de alguna de estas cosas”, concluyó.





‘Canto de dolor’ de Alex Brocca: Fragmentos del libro que involucra a Ernesto Pimentel

El reciente estreno de la película ‘Chabuca’, basada en la vida de Ernesto Pimentel, abrió una caja de pandora y se ha recordado a Alex Brocca, expareja del conductor también conocido como la ‘Chola Chabuca’.

El bailarín peruano murió tras una dura lucha contra el sida, enfermedad que le fue diagnosticada en sus últimos años de vida y por lo que decidió escribir el libro autobiográfico ‘Canto de dolor, no repitan la canción’, que no dejaría muy bien al presentador de televisión.

El material escrito, que ya no se encuentra en circulación, incluye el capítulo ‘Él y yo, dos mundo intrincados’, donde Alex Brocca narra extensamente desde su primer encuentro hasta el final de su relación con el líder de ‘El Reventonazo de la Chola’

“Llegó a mi vida cuando estaba carente de amor, no tenía ni un perro que me ladrara, o por lo menos era eso lo que creía. Si otros me buscaban y hasta me asediaban, lo hacían para pasar un buen rato y nada más, con él todo parecía distinto, a pesar de que desde el principio se atrevió a decirme que sólo quería que fuésemos amantes. ‘He tenido parejas, nunca amantes. No sé cómo se lleva una relación de amantes, ni me interesa saberlo’, y aunque le dijera aquello, buscaba estar a solas conmigo. Francamente yo no sabía si estábamos o no. Juntos, él era pura ternura; ninguna otra pareja me había tratado con tantas atenciones. Sin embargo, cuando se lo proponía era lo suficientemente cruel para sacarme de cuadro”.

En el libro menciona que uno de los motivos por el que habría perdonado sus desplantes es su actitud frente a los niños y lo dura que fue su niñez. Más adelante cuenta que se sintió mal por la conducta indiferente que habría mostrado el conductor frente a un difícil momento de salud que atravesó.





