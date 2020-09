Breaking Bad triunfó este lunes en la ceremonia de los Emmy al coronarse como la Mejor serie dramática y lograr premios para sus principales actores, entre ellos el protagonista Bryan Cranston, mientras Modern Family logró su quinto trofeo como Mejor comedia.

La serie dramática se llevó su segundo Emmy consecutivo en esta categoría y se impuso a Downton Abbey, Game of Thrones, House of Cards, la veterana Mad Men y True Detective.

Breaking Bad también obtuvo premios para Paul Aaron y Anna Gunn, que fueron reconocidos como Mejores actores de reparto.

"He sido bendecido con una vida llena de buena suerte", aseguró Cranston al recibir su trofeo.

"Amo actuar, es mi pasión y lo seguiré haciendo hasta mi último aliento", prometió el actor, que arrebató el Emmy a Jeff Daniels (The Newsroom), ganador el año pasado, Jon Hamm (Mad Men), Woody Harrelson (True Detective), Matthew McConaughey (True Detective) y Kevin Spacey (House of Cards).

En la contienda femenina, Julianna Margulies se alzó con el galardón a Mejor actriz dramática por The Good Wife, un premio que ya ganó en 2011. Su actuación superó a Lizzy Caplan (Masters of Sex), Claire Danes (Homeland), Michelle Dockery (Downton Abbey), Kerry Washington (Scandal) y Robin Wright (House of Cards).