Emilia Drago: "Nosotros hemos pasado a la historia con '¡Asu mare!'"

La actriz Emilia Drago regresará a la actuación luego de dar a luz a su hija Luna en noviembre del año pasado. Ella se prepara para volver a interpretar a ‘Emilia’, la esposa de Carlos Alcántara en la película ¡Asu Mare! 3.

¿Cómo vas en tu etapa como madre primeriza?

Las primeras semanas son difíciles porque todo es nuevo, como dar de lactar, preocuparte por su comida y estar todo el tiempo con ella. El 28 de este mes cumple cuatro meses (su hija Luna) y me estoy adaptando. Pero voy bien.

Lo importante es que tienes el apoyo de tu esposo, el actor Diego Lombardi.

¡Totalmente! Él está todo el tiempo. Hay quienes me dicen: “¡Qué suerte!”, pero la palabra no es suerte, sino es lo que tiene que ser. Otras personas me dicen: “Yo no levanto a mi esposo porque trabaja. ¡Pobrecito!”, pero no es así. Ambos se tienen que levantar en la madrugada. Diego hace lo que un papá tiene que hacer, cambiar pañales, bañar y hacer dormir.

¿Cómo te sientes de estar en la película ¡Asu mare! 3?

¡Bien! En mayo empezamos con el rodaje y en noviembre sale la película. La historia tratará sobre la crianza de nuestro hijo y la relación con ‘Cachín’ (su esposo en la ficción). También cómo él aprende a ser papá. Quiero aclarar que hay bastante ficción porque una parte es la referencia de su vida y otra es la que inventan los guionistas.

¿Qué sensación te deja saber que también serás mamá en la ficción?

¡Asu Mare 3! llega en el mejor momento porque muchas veces, cuando te toca un personaje, te inventas el mundo de cómo lo harás, pero el hecho de ya ser mamá y hacer de mamá es una sensación diferente. Creo que las sensaciones que tengo ahora van a servir para esta película.

¿Qué opinas de que sea la última entrega de ¡Asu mare!?

Nosotros creíamos que era hasta la segunda parte, pero definitivamente esta es la última y se termina el ciclo para todos, así que daremos lo mejor. Nosotros hemos pasado a la historia con ¡Asu mare! y es maravilloso. La semana pasada que salió el teaser, yo estaba en el banco y la gente me decía: “Vimos el tráiler y está chévere”. Me quedé sorprendida porque hay un montón de personas que quieren ver la tercera parte.

¿Buscarás la internacionalización en la actuación?

Me gustaría. Hubo un tiempo que hice castings, pero luego salí embarazada. Es un poco más difícil así, pero mis ganas de salir y tener una experiencia internacional siguen intactas. Haber hecho tres películas buenas puede ser un respaldo y así nos vamos toda la familia.

¿Qué tal tu experiencia en la novela Ven, baila, quinceañera, porque dejaste los papeles cándidos para ser villana?

Me encantó porque mi personaje es la mala ‘Nicole’ y ha tenido bastante acogida. De hecho me costó estructurarlo y me ayudaron mucho los directores. Pero es bueno para un actor hacer otras cosas y voy a seguir haciendo personajes diferentes.

¿Qué comentarios has recibido en las redes sociales?

Me han dicho que odian a mi personaje, pero no me amenazan. Yo he visto casos que han pasado con algunos de Al fondo hay sitio que eran los malos y en la calle les gritaban y los odiaban.

¿Hay más proyectos en América TV?

Haré unos castings y espero que salgan. No sé exactamente si habrá una cuarta parte de Ven, baila, quinceañera, por ahí lo escuché. Este año sí me gustaría actuar en algo de ‘tele’.

¿Cómo te sientes de ser una representante de los derechos de las mujeres?

Somos un grupo grande. No sé si soy (representante), pero me siento bien porque a través de mi experiencia por las cosas que conté (víctima de abuso en su adolescencia) he logrado ayudar a que reflexionen sobre sus vidas y que también hablen si fueron violentadas. El año pasado fue gratificante porque,cuando publiqué mi libro, algunas personas me escribieron agradeciéndome porque les había ayudado.

¿Qué opinas de la justicia peruana y de que Adriano Pozo, el agresor de Arlette Contreras, quedara absuelto?

¡Indignante! ¡Increíble! Algo que no se puede creer. Me da pena porque yo he visto el caso de Arlette y es como decir: “¿Quién nos cuida?”. Por un lado, todos te dicen anda a la comisaría, denuncia y después te das cuenta de que no es así porque no te hacen caso o el juez libera a la persona que te hizo daño. Pareciera que hay un poco de corrupción. Ojalá que este chico pague lo que hizo.

¿Seguirás realizando charlas sobre el empoderamiento de la mujer?

Sí, pero este año queremos hacer temas para los niños de colegios y que sepan actuar frente a situaciones de peligro. También quiero hacer charlas sobre mi libro enfocado en la autoestima.

Algunas actrices en nuestro país denunciaron que fueron víctimas de acoso sexual. ¿Te ha pasado eso?

No me ha pasado con alguna persona específica, pero sí me he cuestionado por qué he hecho algunas cosas en la ‘tele’, como cuando me decían: “Vístete así, con minifaldas”, y ahora que tengo un poquito más de madurez, digo que debí ponerme fuerte. He escuchado que algunas lo han comentado (actrices que han sufrido acoso sexual), si no mira lo que sucedió con este director de teatro (Guillermo) Castrillón.

¿Qué consejos les darías a las chicas que recién empiezan en la actuación?

Que siempre tienen que estar acompañadas, sobre todo cuando eres bien joven. Yo recuerdo que cuando empecé tenía 15 años, ya trabajaba en una novela y siempre tuve un respaldo familiar. Me ayudó bastante en este medio. No hagan caso al casting ‘te vamos a hacer famosa’. Siempre averigüen, estudien en lugares conocidos y guíense por su intuición. Cuando sienten que algo está raro, tienes que hacerte caso.

AUTOFICHA:

* “Nací en Lima en 1988. Yo no tengo ningún problema en decir que tengo 29 años. Tuve una infancia muy linda, llena de familia, porque somos cinco hermanos y la hemos pasado bien. Ahora estoy casada con Diego Lombardi y tenemos una hija que se llama Luna y ya va a cumplir cuatro meses”.

*“Amo bailar. Yo quería ser bailarina de folclor. Aún sigo bailando marinera norteña porque me encanta la música peruana. Si me pregunto entre actuar o bailar, realmente no sé cuál de los dos amo más... El otro hobby que tengo es ver películas y series”.

* “Recomiendo que lean mi libro Cómo aprendí a quererme. También me gustaría sacar otro, pero necesito que pase un poco más de tiempo para volver a hacer algo. Quizá sea de crianza de hijos, pero no como psicóloga porque no lo soy. Eso sí, como una experiencia o alguna otra cosa sobre la autoestima”.