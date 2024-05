Luego del impase que protagonizó con Ely Yutronic por difundir su pasado como chica reality y modelo de lencería, Magaly Medina volvió a despertar polémica al exponer a la conductora por su extraña forma de narrar las noticias.

“Ayer al Chismefono nos escriben los televidentes diciéndonos que la conductora del noticiero de la noche parece que estaba con un poco de sueño o que se había tomado unos vinos de más. Seguramente estaba festejando algo, todos tenemos derecho a festejar, quizá era su cumpleaños, por cierto, nosotros no estamos en su lista de invitados, de pronto hizo una fiesta y no nos invitó”, dijo entre risas la ‘Urraca’.

Mientras mostraba las imágenes en cuestión, Magaly Medina dejó entrever que Ely Yutronic se habría pasado de copas, y que de ser cierto, no tendría nada que cuestionarle porque ella también fue protagonista de un hecho similar a lo largo de su trayectoria.

“Yo no tengo autoridad moral ninguna para decirle algo a la muchacha, si se tomó sus vinos y vino a trabajar lo único que le puedo decir es ‘salud, a la próxima invita a los chicos porque acá son bien sedientos’. Yo ya no ando en esos pasos, yo aprendí de mala manera, calladita me veo más bonita”, añadió Magaly irónicamente.

Finalmente, la presentadora de espectáculos contó que su producción recibió la información de una supuesta fiesta entre los miembros del noticiero de ATV.

“Había fiesta en el noticiero... Cómo no nos dimos cuenta, nos hubiéramos pasado. No, no nos invitan ahora, a Paco menos pues, somos personas no gratas”, dijo Magaly Medina.





Según cuenta Magaly en #MagalyTVLaFirme, Ely Yutronic habría conducido el noticiero de ATV con unas copas de más. Ella le dice: “no tengo autoridad moral. Solo le digo ¡salud!” 👇🏼 pic.twitter.com/2kbdd8q5An — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) May 31, 2024





Ely Yutronic afectada por reportaje de Magaly





Ely Yutronic se mostró afectada y calificó como ‘un golpe bajo y un trago amargo’ el reportaje que Magaly Medina presentó la semana pasada, donde la muestran en lencería durante su etapa de modelo, chica reality y anfitriona.

La presentadora de ATV Noticias brindó una entrevista a Día D y no pudo ocultar su incomodidad por el informe presentado en ‘Magaly TV, La Firme’, el cual considera no forma parte de su actual perfil profesional.

“Todo esto que he vivido para que ahora me quieran dejar la imagen de una mujer en bikini con lencería. He construido una carrera con mucho esfuerzo”, expresó la conductora de ATV.

“A veces las sociedades dicen, ella fue modelo, ya no puede ser conductora, periodista, abogada o ingeniera. ¿Y por qué no? ¿Acaso no tenemos derecho a formarnos y estudiar? No tengo nada de lo que avergonzarme, pero sí es cierto que ha sido un golpe bajo, un trago amargo, porque no refleja la profesional que soy hoy”, añadió.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: