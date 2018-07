Elvis Costello cancela gira tras someterse a cirugía por cáncer

El cantante y compositor británico Elvis Costello canceló su gira europea de verano tras someterse a una cirugía por un “pequeño pero muy agresivo” tumor canceroso. Espera recuperarse completamente y volver en octubre con la presentación de un nuevo álbum después de cinco años.

"Hace seis semanas, mi (médico) especialista me llamó y me dijo: 'Deberías empezar a jugar a la lotería'. Él rara vez había visto un cáncer maligno tan pequeño pero tan agresivo, que pudiera eliminarse con una sola cirugía", dijo Costello en un comunicado en su página web.

El cantante y guitarrista de 63 años, que emergió de la escena postpunk londinense con canciones repletas de juegos de palabras, informó que cancelará las fechas restantes en Reino Unido, Croacia, Austria, Noruega y Suecia.

"Prefería decepcionar a nuestros amigos no presentándome que seguir adelante con un espectáculo que estaría afectado y que eventualmente pondría en riesgo mi salud", dijo.



Costello también anunció que espera lanzar en octubre un "nuevo disco grandioso", que ha finalizado con su banda soporte The Imposters y otros participantes. El álbum sería el primero desde el lanzamiento en 2013 de "Wise Up Ghost", en el que trabajó con The Roots, grupo de hip-hop con influencias de jazz.