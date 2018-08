Vania Bludau quedó eliminada del programa ' Exatlón Estados Unidos' tras perder contra una competidora de nacionalidad boliviana. La modelo peruana no logró terminar una de las exigentes pruebas del programa de Telemundo.



La participación de Vania Bludau en 'Esto es guerra' y 'Combate' no la prepararon para lo que el programa 'Exatlón Estados Unidos' le exigía. La peruana perdió ante la boxeadora boliviana-estadounidense y actual campeona mundial de la categoría Super Gallo, Jennifer Salinas.



Vania Bludau y Jennifer Salinas tuvieron un reñido enfrentamiento pero fue la boliviana la que se llevó el triunfo por un tema de tiempo. La modelo peruana terminó eliminada y tuvo que retirarse de la competencia.



Vania Bludau dejó el programa visiblemente afectada a la hora de despedirse de sus compañeros de competencia. "Esto no termina acá, no termina acá. Recién empieza, o sea, cada semana, ya no voy a estar yo pero tienen que luchar por cada uno de ustedes. Los hombres saben que tienen que ir sacando uno a uno a ellos y ustedes a ellas, y lo van a hacer y los voy a ver desde afuera", indicó la peruana.



La producción del 'Exatlón Estados Unidos' despidió a Vania Bludau del reality con un emotivo video con la participación de la modelo en el programa.