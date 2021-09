Elías Montalvo protagonizó una fuerte caída en la reciente edición de “Esto es guerra”. Este episodio preocupó a los televidentes por el impacto que sufrió el tiktoker por los metros de altura de esta prueba.

El programa “Magaly TV: La Firme” se comunicó con un familiar del joven para saber detalles sobre su estado de salud y comentó que la madre del “guerrero” se encuentra muy afectada al ver las imágenes de la caída de su hijo.

“Eso en realidad debería tener una zona de seguridad atrás o una polea ¿no? pero veo que solamente el que lo está sujetando es una persona en realidad. Eso es un riesgo el que ha corrido porque ha caída sentado de repente puede quedar hasta mal, inválido o quedar mal de la columna”, expresó Alexander Sánchez, tío de Elías Montalvo, para un reportero de Magaly Medina.

Finalmente, el tío de Elías contó que padre del joven murió tras caer de una altura considerable y por ello la preocupación de la madre de familia.

“De hecho que todos están preocupados acá, viendo acá las noticias en Magaly y preocupados. He hablado con la mamá y me dice que está yendo a la clínica, pero justo la mamá está mal y preocupada porque el papá de Elías también falleció porque se cayó de una altura pues y no llegó a conocer a Elías también, bueno ya nace el mismo día que el papá fallece. Al siguiente día creo que fue”, contó.

