Martín Farfán, cómico que trabaja al lado de Jorge Benavides en ‘El Wasap de JB’, busca generarse más ingresos en medio de la crisis por la pandemia, con su negocio de venta de turrones en la avenida Tacna, en el Cercado de Lima.

En un reportaje de Al Sexto Día, el humorista reveló que ofrece delivery de los turrones La Tía Bombele, personaje que caracteriza desde hace 10 años. Además, él mismo lleva los dulces hasta la casa de los clientes.

Martín Farfán agradeció a Dios y al Señor de los Milagros por tener salud y trabajo en ‘El Wasap de JB’ y en la venta de los turrones y, frente a la iglesia de Las Nazareas, pidió por todas las personas que están sufriendo durante esta pandemia.

“Por todos los enfermos, por todas las personas que han perdido a sus familias, a los que están internados”, dijo el cómico, quien fue asediado por los clientes en su local de la avenida Tacna

En una presentación del elenco de ‘El Wasap de JB’ en ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, Andrés Hurtado aplaudió a Martín Farfán por los turrones.

“Tengo que hacer un alto. Martín, la semana pasada lo hice, pero sería injusto que no lo haga. Esto no es una publicidad, el año pasado vi a Gisela Valcárcel con los turrones Tía Bombelé, yo no sabía que tú (Martín Farfán) los hacías. Gisela me dijo que eran los mejores turrones que había en el país, lo comí y era cierto. Te felicito, estoy orgulloso de ti”, comentó ‘Chibolín’ en su programa.

Martín Farfán es uno de los personajes más queridos y con una gran trayectoria en el programas cómicos. Ahora trabaja al lado de Jorge Benavides en el programa de Latina.

