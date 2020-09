Jorge Benavides contó que seguirá imitando a Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, en ‘El Wasap de JB’ después que Carlos Álvarez comentara que no seguirá con la interpretación porque “no quiere seguirle el juego” al polémico cantante.

“Yo no me puedo dar el lujo de decir ‘no, no lo voy hacer’, porque yo vivo de eso. Si sucede algo en estos días, donde aparezca el señor Swing, de hecho, voy a hacer la parodia”, dijo el humorista a RPP Noticias.

Jorge Benavides agregó que a Richard Swing le “divierte mucho” el personaje ‘Richi Swing’ de ‘El Wasap de JB’.

“Ha declarado que él no tiene las pestañas postizas como me las he puesto yo. Inclusive me ponía una carita feliz por mi imitación. Eso me hace suponer que tiene buena correa para las bromas”, dijo.

Jorge Benavides comentó que el micrófono de ‘El Wasap de JB’ apareció en la conferencia de prensa de Richard Swing porque el cantante los invitó.

“Cuando hacemos una imitación y tiene éxito en el público, a continuación, invitamos a la persona que imitamos para hacer la posibilidad de un cara a cara. Para hacer un espejo, una parodia con los dos personajes (...) Entonces, ya solamente era decisión personal de asistir o no a la invitación. Obviamente, si veo que es un personaje que a la gente le está gustando, ¿por qué no estar presente en un lugar donde me han invitado?", dijo el cómico, quien espera tener pronto al verdadero Richard Swing en su programa.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Otra divertida imitación de Richard Swing en el Wasap de JB. (Captura Latina)

Otra divertida imitación de Richard Swing en el Wasap de JB. (Captura Latina)