“¿Tuviste un ‘affaire’ con Mónica Cabrejos?” fue la tercera pregunta que realizó Beto Ortiz a Renzo Spraggon en “El valor de la verdad”. El modelo argentino contestó que “sí”.

Spraggon indicó que todo comenzó cuando trabajó junto Mónica Cabrejos en un monógolo. “Yo aparecía en el show y hacía de mozo. Subía al escenario con una bandeja, le daba agua y salía sin polo. Luego pasó lo que tenía que pasar”, sostuvo.

El argentino contó que la conductora de televisión le propuso vivir juntos. “Yo no quería vivir con nadie. Me gusta mi privacidad y tener mi espacio. Ella quería ayudarme a que esté cómodo”, señaló.

Como se recuerda, el modelo argentino Renzo Spraggon se hizo conocido por su relación sentimental con la exreina de belleza Marina Mora y por su reciente romance con Xoana González.

La siguiente pregunta también estuvo relacionada con Cabrejos. “¿Mónica Cabrejos es experta en el sexo?” fue la cuarta pregunta que realizó Beto Ortiz. El modelo respondió con un “sí”.

“Yo soy dominante y no me gusta que me dominen”, indicó Spraggon. “Me gusta dominar a mí”, agregó.

Sobre Marina Mora

Por otra parte, el invitado de Beto Ortiz también manifestó que Marina Mora sí estaba enamorada de él y que hasta le lloró para que no terminen la relación.

“¿Te lloró Marina Mora para que no la dejes?” fue la pregunta que formuló Beto Ortiz sobre la relación que mantuvo Spraggon con la exreina de belleza. “Sí”, fue la respuesta del argentino.