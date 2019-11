Olinda Castañeda, invitada de este fin de semana en ‘El valor de la verdad’, usó su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje a todos sus fanáticos y críticos. La modelo peruana también agradeció a Shirley Arica por todo el apoyo.

“Te van a criticar por lo que eres por lo que no eres, por lo que dices por lo que no dices , por lo que hiciste por lo que no hiciste. Juzguen, griten, digan lo que tengan que decir", señaló Castañeda al iniciar su mensaje.

La modelo también mencionó que “hoy se sentará a contar su verdad” y que por más “que sea una persona mediática, también siente dolor". “Cometo errores. La Olinda de hace tres o cuatro años no es la misma de hoy. Todos evolucionamos. Gracias a mi peti Shirley Arica por acompañarme en esta difícil decisión”, agregó.

Los seguidores de Olinda Castañeda manifestaron todo su apoyo. “Si hablan es señal que estamos avanzando”, “Todo merecemos nuevas oportunidades en la vida”, “Gran mensaje”, “No me pierdo esta edición”, fueron algunos de los comentarios que se pueden encontrar en las redes sociales.

“¿Le mandaba mensajes Tilsa a tu expareja estando contigo?”, “¿Se hospedaron Tilsa y Jackson Mora en el mismo hotel en Panamá?”, son algunas de las preguntas que Olinda Castañeda responderá en la nueva edición de ‘El valor de la verdad’.