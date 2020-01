Monique Pardo acudió por segunda vez a “El valor de la verdad”. Sentada en el sillón rojo, la exvedette confesó que estuvo con Augusto Polo Campos mientras que el músico tenía una relación con Susy Díaz.

La exvedette señaló que a Augusto Polo Campos lo quería como “amante” y no como “pareja”, debido a que no le gustaba su forma de ser.

“Él era un hombre increíble. A mí no me gustaba como pareja, pero sí como amante”, indicó Monique Pardo en “El valor de la verdad".

Monique Pardo en "El valor de la verdad"

Para explicar su punto de vista, Monique Pardo contó una experiencia que vivió con Augusto Polo Campos. “Me llevó al restaurante Costa Verde y me tiró fajos de dinero. Ahí me di cuenta de que con este no, mejor a escondidas”, detalló.

Cabe indicar que Pablo Villanueva, conocido en el mundo del espectáculo como ‘Melcochita’, estuvo en “El valor de la verdad” acompañando a Monique. Indicó que “le sorprendió” la revelación de su amiga sobre el músico.

Como se recuerda, Monique Pardo contó en uno de los adelantos de “El valor de la verdad” que siempre la confunden con Susy Díaz.