Beto Ortiz anunció a través de sus redes sociales la participación de Diego Chávarri, en la próxima edición de ‘El valor de la verdad’ de Latina.

“Todos aman a Jefferson Farfán”, es el mensaje que escribió el periodista junto al video donde aparece la expareja de Melissa Klug sentado en el sillón rojo.

Según se pudo observar en el primer avance del programa, el exchico reality cuenta que tuvo un encuentro con Jefferson Farfán, quien le hizo algunos reclamos por su relación con Melissa Klug.

“(Jefferson) me dice quiero hablar contigo, yo dije ‘acá algo me va a pasar’. Yo levanto la cara y era Jefferson, quería explicaciones y no le parecían algunas cosas. Y (me dijo que) Melissa hacía algunas cosas para incomodar”, se le escucha decir a Diego.

En solo unos minutos el post de la figura de Latina alcanzó a tener más de 21 mil reproducciones y en los comentarios los fanáticos se han mostrado ansiosos por escuchar las declaraciones de la expareja de Melissa Klug.

“Con esto confirma que Jefferson si ama a Melissa”, “Qué fuerte. Esperemos y ni le llegue carta notarial”, “Esto está que quema”, “Ay Diego. No me lo pierdo, solo por verte”, son solo algunos de los comentarios.