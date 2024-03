El reciente escándalo de infidelidad entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava ha vuelto a poner en debate el tema del uso de dispositivos de rastreo GPS en las relaciones sentimentales. El argentino aseguró que la actriz seguía su ubicación siempre y Yiddá confirmó que pudo saber qué lugares visitó gracias a Google Maps. Sin embargo, Eslava no ha sido la primera en poner en práctica esta ‘técnica’.





¿Qué artistas admitieron rastrear la ubicación de sus parejas?





En el 2020, Micheille Soifer confesó públicamente que utilizaba un GPS para monitorear los movimientos de su novio Giuseppe Benignini, enfatizando que lo hacía por seguridad.

“Yo soy recontra celosa, recontra... Yo tengo un app, por su seguridad le he dicho que se lo baje para que se ponga y ahí yo sé dónde está, cuánto tiempo se quedó ahí, si salió o si se fue a un lado, ahí me dice todo. Esa app es lo mejor que me ha pasado, es por su bien”, contó.

Otro caso que generó controversia fue el de Silvia Cornejo y su esposo Jean Paul Gabuteau, quienes protagonizaron un altercado que terminó en una comisaría. En ese entonces, Gabuteau acusó a Cornejo de haber instalado un GPS para seguir sus pasos.

“Una amiga suya nos ha hecho llegar una versión. Dice que ellos habían quedado en cenar ese viernes por la noche y que ella le descubre a él que le ha mentido nuevamente. Sí, parece que él tenía un GPS no sé si al teléfono o si al carro, pero ella le ha preguntado dónde estaba. Al parecer él le ha mentido”, explicó Magaly Medina, según informa Trome.

La cantante Estrella Torres también admitió que su esposo, Kevin Salas, utilizaba un GPS, aunque ella lo atribuyó a motivos de seguridad. “Él solito lo puso. Es para evitar que le roben. Estamos muy felices, muy contentos con la convivencia, maravilloso todo”, comentó en aquel momento.





