La periodista Andre Llosa, olvidó la polémica que originó su sincera confesión sobre la infidelidad —en la que aseguró haber engañado a una de sus parejas cuando tenía 18 años— y disfrutó del fin de año en Serbia.

La conductora de ‘Nunca más’ compartió con sus seguidores —a través de sus historias de Instagram— varios videos en los que se muestra muy feliz por recibir este nuevo año en compañía de sus hijos, esposo y amigos.

Sin embargo, una que llamó en particular la atención, fue en la que se le aprecia dando un tierno beso a su esposo tras cumplirse la medianoche. “Vamos con el romántico momento”, acompaña la historia de Llosa.

Si bien Andrea suele compartir imágenes en las que muestra todo lo que hace, es muy difícil que publiqué fotografías con su esposo.

BLANCO DE CRÍTICAS

Recientemente la conductora fue blanco de críticas tras sus declaraciones sobre la infidelidad. Tras confesar que había sido infiel en el diario El Trome y ser el blanco de cuestionamientos por ello, la periodista Andrea Llosa se mostró sorprendida por las críticas e indicó que si confesó haber traicionado a una de sus parejas fue porque no suele ser una persona mentirosa.

“Mientras estoy de viaje (vacaciones) con mi familia veo que mis declaraciones en el diario El Trome, nota que me hicieron antes de viajar, han causado un poco de revuelo (por no decir bastante). He leído a más de uno poner el grito en el cielo por haber declarado tamaña confesión. Y qué querían, ¿que mintiera? No, no miento. Me preguntaron si alguna vez había sido infiel y dije la verdad. O sea que sí, que fui infiel”, indicó en su Instagram.