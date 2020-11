Este sábado en “ El Reventonazo de la Chola ”, en una emotiva secuencia, celebrarán los 31 años de vida artística al cómico Manolo Rojas , quien vive un momento difícil luego de que su hermano se convirtiera en una víctima más del coronavirus (COVID-19).

Al respecto, Ernesto Pimentel, quien da vida a la “Chola Chabuca”, destacó la entrega y compromiso del humorista con el público.

“Manolo es uno de los integrantes más queridos del programa. No solo es un profesional frente a las cámaras, también es muy buena persona. Siempre es importante destacar su compromiso por seguir ayudando a los jóvenes talentos, así como por seguir haciendo reír a todo el público, pese a que venía afrontando momentos difíciles”, señaló Ernesto Pimentel.

Por su parte, Manolo Rojas se mostró agradecido con toda la producción del programa. “Pasé por momentos muy difíciles por el COVID-19. Sin embargo, Ernesto me acompañó en varios momentos. También tengo que darle las gracias a América TV, que se hicieron presentes cuando más los necesitaba. Sé que este es un momento difícil para el país, por eso seguir llevando alegría y humor a la gente”, comentó Rojas, que este 21 de noviembre celebrará con el público su aniversario en un show virtual junto a Fernando Armas, Marcela Luna y Leslie Moscoso.

Además, Manolo le puso fin a los rumores que lo vinculan con una candidatura al Congreso. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de postular a la alcaldía de su querido Huaral.

“Me han preguntado si estaré en alguna lista para el congreso. Mi respuesta es no, y no va a cambiar. Me gustaría seguir ayudando a mis hermanos de Huaral. Yo me he preparado para un cargo político, pero todavía es un tema que estoy evaluando. Las personas que tanto me criticaron en un inicio cuando quise ser alcalde, ahora me invitan a pensar en volver a postular. Yo sigo dándole apoyo a quien lo necesita, tranquilo y en silencio”, continuó Rojas.

“El Reventonazo de la Chola”, que se emite todos los sábados después de “La Rosa de Guadalupe” por América TV, también contará con la presencia de Shantall, como una de las invitadas de la secuencia “Retro Bar”.

VIDEO RECOMENDADO

Ernesto Pimentel habla sobre el estado de salud de Manolo Rojas tras contraer COVID-19

Ernesto Pimentel habla sobre el estado de salud de Manolo Rojas tras contraer COVID-19