Giuseppe Benignini, popularmente conocido como el ‘Principito’ y expareja de Michelle Soifer, estuvo en el set del programa de Magaly Medina y trató de defenderse de las acusaciones en su contra por estafa y de maltrato animal. Sin embargo, no logró llegar a un acuerdo con la periodista, quien terminó la conversación abruptamente.

Tras sentir que no pudo expresar su postura, el modelo decidió compartir un video con sus seguidores donde contó cómo se sintió en el programa en vivo.

“Me sentí muy humillado y muy mal porque en ningún momento me dejó expresarme bien ni hablar, creo que se notó a leguas y obviamente como es su programa, yo soy un caballero y jamás le faltaría el respeto ni mucho menos, dejé que hablara y todo lo que quería hacer”, dijo el ‘Principito’.

El modelo dijo que fue al programa a hablar, pero que Medina ”no deja dialogar a nadie, no deja que uno cuente su verdad, porque siente cuando dices la verdad, se siente atacada y no sabe cómo defenderse”, expresó.

“Yo fui para dialogar y para contar mi verdad, creo que todos tenemos un punto de vista diferente. Ella se cree la dueña de todo y no deja hablar, he visto que ha criticado a todo el mundo, pero yo me sentí mal, me sentí criticado porque yo decía algo y ella me daba la contraria a todo”, puntualizó.

