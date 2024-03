La ceremonia de los Premios Oscar, edición número 96, ha empezado a premiar en varias de las categorías más importantes, y ahora le ha tocado obtener el galardón a la categoría de la Mejor Película Animada a la nueva obra de Hayao Miyazaki, “El Niño y la Garza”.

Los actores Chris Hemsworth y Anna Taylor Joy presentaron, en conjunto, las categorías de Mejor Corto Animado y Mejor Película Animada. En la categoría de Mejor Corto, ganó “War Is Over: Inspired by the Music of John and Yoko.”









“El Niño y la Garza” es la película más reciente de Hayao Miyazaki, y la nueva película suya que obtuvo un Oscar.

Otra de las cintas más conocidas suyas en ganar en la Academia fue “El Viaje de Chihiro”, en el 2002.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.