¿Hay niveles? Christian Domínguez fue consultado por el tema de su excompañera de conducción en el programa ‘América Hoy’ y su caso de infidelidad que remeció el mundo del espectáculo. El cantante de cumbia cuestionó que Melissa Paredes no admitiera su infidelidad y prefiera ‘pelearse’ con sus compañeros.

Recordemos que Paredes negó que aún tuviera una relación con su esposo, el ‘Gato’ Cuba, cuando fue captada besando a su compañero de baile, Anthony Aranda, con quien tiene ahora un vínculo amoroso.

En un podcast al que fue invitado, el cumbiambero recordó este escándalo, que provocó el distanciamiento de Paredes con sus compañeras, Janet Barboza y Ethel Pozo.

Según Domínguez, la actitud de negación de Melissa durante la entrevista generó molestia e indignación en sus compañeras.

“Si no voy a pararme en televisión para pedir disculpas completamente, no me paro”, comentó, asegurando que Paredes intentó justificar su accionar, lo que resultó en un choque entre ellos.

También lamentó que la actitud de Melissa Paredes provocara un deterioro en la relación laboral entre las conductoras. “Fue como un choque fuerte y se fue con una enemistad”, reveló Domínguez. Además, mencionó que este episodio afectó la dinámica del equipo fuera de cámaras, donde ya no se saludan.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO