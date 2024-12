El legado de “The Ramones” llega a Lima con Marky Ramone

¡El último Ramone regresa a Lima! Marky Ramone, la leyenda viva del punk rock y baterista de los icónicos Ramones, llegará a Lima el próximo 16 de marzo de 2025 para hacer vibrar el Centro de Convenciones Festiva con un show cargado de energía, nostalgia y la esencia del punk.

Este 2025, The Ramones celebra su 50 aniversario, y no hay mejor manera de conmemorarlo que con Marky Ramone, miembro histórico de la mítica banda. The Ramones, pioneros del punk rock, revolucionaron el panorama musical y dejaron huella en la historia del rock.

Este concierto será una ocasión única para rendir homenaje a medio siglo de legado musical.

Será una oportunidad para disfrutar del sonido auténtico del punk rock en vivo. Como banda invitada, se presentará Dalevuelta, liderada por Renzo Lancho Figueras, quien llegará desde España especialmente para esta ocasión.

Medio siglo de punk rock

Marky Ramone ha sido una figura esencial en la trayectoria de los Ramones, destacándose como el baterista que más tiempo permaneció en la banda y como el principal embajador de su legado.

Desde su formación en Forest Hills, Nueva York, en 1974, la banda se consolidó como pionero del naciente punk rock, marcando un antes y un después en la escena musical con su estilo directo, crudo y revolucionario.

Caracterizados por composiciones repetitivas y letras minimalistas, los Ramones desafiaron la complejidad del rock progresivo de los años setenta, posicionándose como líderes del movimiento punk. Su influencia trasciende generaciones, consolidándose como un símbolo universal de este género musical.

Como parte de su gira internacional “South America Tour 2025”, Marky Ramone y su banda, Marky Ramone's Blitzkrieg, visitarán países como Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica, además de Perú.

Las entradas ya están disponibles en preventa a través de Joinnus, con precios desde S/ 169.

