Anthony Aranda volvió a la pista de baile de “El gran show” para acompañar a su pareja Melissa Paredes, quien llegó a la etapa final del programa concurso.

Aunque Paredes no pudo llevarse el primer puesto, el bailarín declaró para América TV y dijo estar feliz de haber regresado al espacio que le permitió conocer a su actual pareja sentimental.

“Feliz, esa pista tiene una energía hermosa y es una adrenalina que cualquier persona que tiene esta pasión (el baile), la recomiendo pasar... Ella (por Melissa Paredes) desde el día uno que pisó ‘El gran show’ me dijo: ‘amor en la final, porque sé que llegaré a la final me voy a esmerar, me encantaría que me acompañes’. Yo le dije: ‘Yo feliz’”, dijo el bailarín.

Activador aparece en la final de 'El gran show'

Aranda no descarta regresar al programa de Gisela Valcárcel y desea ser convocado para próximas temporadas.

“Esta pista a mí me encanta y es una gran ventana para todos los artistas, feliz las veces que sea necesario estaré pisando esta pista”, expresó.

Cabe mencionar que el bailarín volvió al programa de Gisela Valcárcel tras protagonizar un ‘ampay’ con Melissa Paredes, quien estaba casada con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.