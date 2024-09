El gran chef: Javier Masías volvió al programa: “Contento de estar de vuelta”

El jurado de El gran chef famosos, Javier Masías, volvió al reality después de varios días de ausencia y muchas especulaciones sobre su posible salida. A su retorno, mostró su alegría por haber regresado al programa de Latina.

Fiel a su estilo, señaló: “Los he extrañado tanto que no me acuerdo ya de quiénes son. Está bueno verlos aquí. Yo estoy contento de estar de vuelta obviamente, sobre todo porque el tema de hoy es una de mis pasiones infantiles”. Con estas palabras hacía referencia a la temática del día, inspirada en Transformers, un elemento que sorprendió a los concursantes y a la audiencia.

Su retorno fue celebrado por sus seguidores en redes, pues se descarta cualquier controversia con el canal.

Muchos se preguntaron por qué Masías estuvo ausente. Todo se debió a que había programado unas vacaciones previamente. Como se recuerda, el crítico gastronómico estuvo envuelto en algunas polémicas, primero sobre la muerte de Alberto Fujimori, y luego tras una supuesta denuncia por acoso hecha por el tiktoker Angelo Alejos, quien se retractó rápidamente y pidió disculpas públicas.

