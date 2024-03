Hasta que la muerte los separe. El conductor de ‘El gran chef famosos’, José Peláez, se casó con su novia Alejandra de la Flor en una ceremonia íntima realizada ayer.

A través de su cuenta de Instagram, el popular Peláez compartió dos tiernas fotografías. En una de ellas sale junto a su pareja firmando el registro, mientras que en otra aparecen ambos junto a sus invitados.

Cabe destacar que el matrimonio fue civil y solo asistieron unas 20 personas. Como se sabe, el conductor y su novia tienen una relación de años.

La sorpresiva noticia impactó a sus fanáticas, quienes -entre bromas- lamentaron que el ‘chefcito’ haya pasado a la fila de los casados.

¿Asistieron sus compañeros de ‘El gran chef?

No. En las fotos compartidas por el también actor no se ve a ninguno de sus compañeros. En las imágenes no aparecen ni Nelly Rossinelli, ni Javier Masías ni Giacomo Bocchio.





