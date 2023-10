Saskia Bernaola, Ximena Hoyos y Mónica Zevallos fueron las nuevos sentenciadas en ‘El Gran Chef Famosos’ durante la noche del 14 de octubre de 2023. Los concursantes no lograron convencer al jurado y pasaron a la noche de eliminación.

“Bueno, tenía que ser. Ya me lo imaginaba. Con el primer plato terrible y el segundo el doble de terrible. Obviamente que iba a caer en sentencia” , dijo Saskia.

A pesar de sus esfuerzos, no pudieron alcanzar las expectativas de los jueces y ahora se unirán a Renato Rossini Jr, ‘El Flaco’ Granda y Bárbara Cayo, los sentenciados de la noche anterior.

“Está bien, no me lo esperaba. La Sentencia me hace más fuerte, me da cancha” , agregó Ximena Hoyos.

“Maldita canela, malditos mis ojos que no ven bien de cerca. En sentencia me van a ver con los lentes pegados en mi cara” , finalizó Mónica Hoyos.

Por otro lado, los salvados de la noche fueron ‘Checho’ Ibarra y Renato Rossini, quienes están a salvo junto a Christian Ysla, Gino Pesaressi y Tilsa Lozano.









