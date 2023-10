Katia Palma regresó al set de ‘El Gran Chef Famosos’ como reemplazo de José Peláez, sin embargo, su presencia en el reality de cocina se vio opacada por el momento tenso que protagonizó con nada menos que con Giacomo Bocchio.

La actriz cómica tomó las riendas de la conducción del reality de cocina y luego de presentar a los participantes, saludó a los miembros del jurado, pero el chef tuvo una singular presentación.

“Voy a tomarme mi tiempo, voy a respirar profundo, voy a tratar de no emocionarme, que no se me quebrante la voz para presentar a mi único, a mi sol de mis soles, a mi papi, mi churro, mi micky, mi rey, el pimpollo Giacomo Bocchio”, dijo la actriz.

Para sorpresa de Katia Palma, el chef del reality no tuvo la mejor reacción y sus gestos de incomodidad quedaron evidenciados ante cámaras. Evidentemente fastidiado, Bocchio solo atinó a exigirle a la actriz pronunciar bien su apellido.

“Debemos de empezar porque aprendas a pronunciar mi apellido. Ha pasado mucho tiempo desde que te conozco y sigues diciendo ‘Bochio’, pero es ‘Boquio’”, le dijo Giacomo Bocchio.