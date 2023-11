Los llamados de atención de Giacomo Bocchio a Fiorella Cayo se han convertido en una constante en ‘El Gran Chef Famosos’ y, en esta ocasión, se debió por un tema que pudo atentar contra la salud de la misma participante y de otras personas a su alrededor.

En la última edición del reality gastronómico, Cayo tuvo una participación para el olvido. No solo en los platos que preparó, sino en su actitud que puso en riesgo a los camarógrafos que estaban cerca de ella: lanzó sus cuyes en las sartenes repletas de aceite caliente.

Por ese motivo, al final de la gala, cuando los jueces debían dar una devolución a los participantes, Bocchio le hizo un fuerte llamado de atención.

“Además de haber quemado el cuy y no haber puesto habas en un capchi de habas, esta es una llamada de atención con la fritura, con la forma en la que has trabajado a lo largo de toda la competencia y hoy has sido muy desordenada, no seguiste los pasos de la receta, pero eso al fin y al cabo depende de ti y es tu plato y es lo que presentas”, comenzó el jurado.

Y prosiguió: “Alrededor tuyo hay varios camarógrafos que están grabando y se te dijo que no tires las cosas al aceite y las tiraste la primera vez. Yo he escuchado que te dijeron ‘no tires las cosas al aceite’, pero lo volviste a hacer. Eso es muy peligroso, porque no solo te puedes quemar tú, sino que puedes quemar a los camarógrafos que están a tu alrededor”.

Evidentemente fastidiado, el jurado culminó su llamado de atención haciéndole un pedido por el bien de las personas que la rodean.

“Hay aceite en el piso, por todos lados. Realmente ha salpicado aceite caliente por todos lados. Te pido por favor, que sea la última vez que, por el apuro de la competencia, no midas las consecuencias para las personas que están alrededor tuyo”.

Fiorella Cayo, desencajada, solo atinó a decir “Toda la razón. Gracias” y luego comenzó a derramar algunas lágrimas.





Pese al llamado de atención y de que su cuy chactado y el kapchi de habas no tuvo un buena recepción, Fiorella se salvó de ser eliminada debido a que el plato de la participante Claudia Berninzon estuvo mucho peor (con el cuy crudo).