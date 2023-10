La tercera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ terminó con la victoria de Mariela Zanetti, pero todavía hay un tema por zanjar para el exconcursante Josi Martínez, quien alzó su voz de protesta contra uno de los jurados del programa.

Sin mencionar quién, el joven tiktoker reveló que uno de los jurados del programa tuvo un desacuerdo contra la decisión de que continúe en la competencia, lo que ocasionó que se sintiera mal, hasta el punto de llorar.

“Esta foto fue tomada el día de grabación del programa de hoy, donde me fui a mi casa llorando porque estaba triste. Uno de los jurados tuvo una actitud de desacuerdo contra la decisión de que yo me quedara en competencia, aprendamos a ser respetuosos con los demás para no llegar a hacer sentir mal a alguien y a pesar de que es una competencia no olvidarnos de la empatía hacia los demás y que todos merecemos respeto”, escribió en Twitter Josi.

Como se sabe, los jurados del programa son Javier Masías, Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli.

Las sospechas de quién fue ese jurado con el que Josi tuvo desacuerdo recaen en el chef Giacomo Bocchio, con quien incluso en un programa tuvieron un cruce de palabras.

En aquella ocasión, se ve que el jurado Giacomo le da unos consejos al conocido tiktoker y comenta que al parecer no le toma atención. “No nos quiere hacer caso tampoco”, le dice el jurado a Javier Masías.

Al escuchar esto Josi le dice “Oye, ¿Qué tienes?” y Giacomo le responde con molestia: “¿Qué tengo? Si quieres no te doy más consejos”.

Si bien la edición del programa mostró que el tenso momento quedó ahí y se cerró con una disculpa, Josi Martínez escribió sobre el tema en sus redes.

“Me pidió que lo escuche y mire mientras habla y yo estoy cocinando y encima a doble sartén , no soy un pulpo para hacer 20 mil cosas al mismo tiempo , yo soy una persona respetuosa a pesar de la edad”, expresó.

Finalmente, en una respuesta de Twitter, dijo que espera participar en la quinta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, donde se reunirán los concursantes de las temporadas pasadas.