En la edición del sábado 25 de noviembre de ‘El Gran Chef Famosos’, la participante Fiorella Cayo volvió a ser regañada por los jurados del reality, en especial por el chef Giacomo Bocchio, quien cuestionó su presencia en el programa.

Una vez más la actriz no terminó el plato que le encargaron. Se trató de una tempura que iba acompañado de una salsa, el cual Fiorella a duras penas terminó de freír y presentó el producto final chorreando en aceite.

Esta presentación generó la crítica de los tres jurados, pero fue Giacomo quien con más dureza se expresó.

“Fiorella, estos tiempos no son más rápidos, has tenido muchísimo tiempo para hacer esta preparación. Esta es mi parte de hablarte como cocinero profesional y decirte que estás equivocada, que estás trabajando de una manera alborotada, trabajando con cosas muy calientes, nuevamente te lo estoy diciendo. Somos tres jurados y yo categóricamente te lo digo: no sé cómo has llegado hasta acá. Lo siento”, dijo el chef.

Inmediatamente después de que Giacomo lanzó la crítica, el host José Peláez defendió la presencia de Fiorella Cayo en ‘El Gran Chef Famosos’.

“Todo lo que ustedes quieran, pero Fiorella Cayo ha llegado hasta aquí justamente, en un proceso justo”, expresó Peláez.

Al final, la actriz y cantante no clasificó al nivel 12 de la competencia.

En esta edición el vencedor fue Gino Pesaressi y quedan en el nivel once aún Christian Ysla, Sergio ‘Checho’ Ibarra, Mónica Zevallos y Fiorella Cayo.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.