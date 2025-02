El emotivo regreso de Karina Calmet a 'Al fondo hay sitio': "Se me llenaron los ojos de lágrimas"

La exitosa serie peruana 'Al fondo hay sitio' inició su temporada número 12 el pasado lunes con un capítulo lleno de sorpresas y emociones. Los fanáticos de la serie fueron testigos del regreso de personajes muy queridos como Rafaella Maldini, Leonardo Llanos, Monserrat Chafloque, Mariano Pendeivis e Isabella Maldini.

El capítulo de estreno también trajo consigo el reencuentro de Miguel Ignacio de Las Casas y Bruno Picasso, quienes demostraron que su alianza sigue más fuerte que nunca. Ambos personajes, que han sido parte fundamental de la historia de 'Al fondo hay sitio', prometen seguir dando de qué hablar en esta nueva temporada.

Una de las grandes sorpresas de la noche fue la aparición de Adolfo Aguilar, quien se unió al elenco de la serie interpretando al chofer de Francesca Maldini. La participación del reconocido conductor de televisión ha generado gran expectativa entre los seguidores de la serie.

El emotivo regreso de Isabella Maldini

La actriz Karina Calmet, quien da vida a Isabella Maldini, habló sobre su regreso a 'Al fondo hay sitio' y compartió la emoción que sintió al grabar las primeras escenas de esta nueva temporada.

"Ocho años (han pasado) y ahora que estaba haciendo una escena con Marco (Zunino) se me llenaron los ojos de lágrimas y tuve que cerrar un poquito los ojos porque me acordé de una escena linda que grabamos en Paracas, cuando nos casamos y se me vino todo (…) ahorita me estoy emocionando otra vez", declaró Calmet a América Noticias.

La actriz también recordó sus inicios en la serie, entre 2009 y 2016, y cómo ha evolucionado su personaje a lo largo de los años. "Me está costando hacer varias cosas y ahorita tengo que hacer una escena, la primera escena que hice cuando comencé con el personaje de Isabella, se me mezclan las emociones", agregó.

