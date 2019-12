La cantante catalana Rosalía se coronó como la Estrella Emergente del 2019, distintivo otorgado por los Billboard Women in Music, galardón que reconoce el trabajo de las mujeres en la industria de la música.

Durante la ceremonia, realizada el pasado 12 de diciembre en Los Ángeles, la intérprete de ‘Malamente’ se tomó unos minutos para agradecer a todas las personas que hicieron posible su ascenso en la música, entre ellas: su mánager, con quien dijo, decidió crear un equipo compuesto solo por mujeres a fin de no perder la esencia matriarcal que la acompaña desde la infancia.

“Desde hace dos años es una figura clave para mí. Juntas queríamos crear un equipo compuesto solo por mujeres, eso era esencial para nosotras. No podríamos haber hecho todo esto sin vosotras”, dijo

Asimismo, llamó la atención de la industria, y resaltó -con una anécdota personal- la importancia de crear un espacio de trabajo con equidad de género.

“Cuando tenía 15 años y entré por primera vez en un estudio de grabación mis grandes inspiraciones siempre fueron mujeres. Desde Lola Flores a Janis Joplin, pasando por Patti Smith. Pero recuerdo que cuando llegué allí me sorprendió ver que todo eran hombres, desde el ingeniero de sonido al productor, pasando por los músicos. Que estaba muy bien, ya me entendéis, pero me chocó tanto que desde entonces no he dejado de luchar para que siempre haya el mismo número de hombres y de mujeres en el estudio. Tan simple como eso", relató.

Agregó también la importancia de continuar luchando por continuar por una sociedad más justa para las mujeres, tal como lo hicieron nuestras antepasadas.

“Estamos aquí gracias a todas las mujeres que nos abrieron el camino antes de que llegáramos nosotras. Y ahora nos toca a nosotras estar aquí para abrir camino a las que vendrán”, finalizó.