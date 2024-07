Aunque pocos lo recuerden, la gran Yola Polastri -que murió este domingo a los 74 años- tuvo el privilegio de conocer al mítico cantante de The Rolling Stones, Mick Jagger.

Yola era una admiradora del músico y del rock, por eso su icónico personaje Yola Rocker, una propuesta arriesgada en su tiempo.

Incluso, cuando una artista dijo que este no era el tiempo del rock, la animadora infantil salió al frente y habló claro: “El rock no ha pasado de moda señora, a usted no le funcionó, que es otra cosa. Y no morirá, y no morirá y no morirá jamas. ROCK AND ROLL”.

“Tuve la suerte de conocer a Mick Jagger en la selva, porque estaba grabando Fitzcarraldo. Yo estaba de vacaciones con unas amigas. Fuimos a un restaurante y entró él. Mis amigas saltaron como resortes. No fui porque la gente de Iquitos se acercaba y me pedía autógrafos. Después él contó que en Perú en un restaurante no lo habían reconocido, pero había una mujer que firmaba autógrafos (risas)”, contó a Perú21. Fruto de este encuentro queda una foto que fue tomada en el verano de 1981.

Cucho Peñaloza, declarado fan de The Rolling Stones, detalla en un libro sobre la banda cómo fue este encuentro, quién buscó a quién: “Fue Jagger quien se acercó a conocerla, intrigado por saber quién era esa mujer a la que la gente se acercaba para pedirle tanto autógrafo. Ella accedió con gusto a tomar asiento junto a él por unos momentos”.

Peñaloza cuenta esta anécdota en el libro ‘Los Rolling Stones y sus viajes al Perú’.

Yola recordó en la entrevista con este diario que en su programa tuvo a todos los rockeros, como Soda Stereo, Hombres G, El Tri y representantes nacionales.

