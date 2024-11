El desesperado pedido de Cazzu a Noda y Ángela Aguilar: “Ya no hablen más de mí, háganlo por mi hija”

Luego de reconocer que fue engañada por su entonces pareja, Christian Nodal, ahora Cazzu hizo un dramático pedido a su ex y a su actual pareja Ánegla Aguilar.

“Ya no hablen más de mí...“Si no es por mí, háganlo por mi hija”, pidió la argentina.

“Nos olvidamos que estamos en una era de la comunicación donde vos estás haciendo esto, te sacan una foto, dicen algo, pasa esto. Como que también yo siento que hay que saber administrar bien los momentos donde uno abre su corazón y ese tipo de cosas”, dijo Cazzu en una reciente entrevista con un canal de Youtube en Argentina.

Poco antes dejó en claro que los artistas de regional mexicano pretenden hacer creer que ella sabía de la relación mucho antes de que se conociera públicamente.

Todo esto ha llevado a Cazzu al límite y por eso decidió hablar por primera y última vez del asunto.

“Yo viví una situación, hace hace unos meses, de una separación bastante conflictiva y muy pública, que se tornó como un universo paralelo, como un multiverso donde pasaban un montón de cosas”, explicó Cazzu.

“Mantuve silencio por todo ese tiempo, porque me parecía lo correcto, porque soy así. Y hace poco sucedió algo que sí me hizo sentir que estaba en mi límite y que era necesario –quizás– aclararlo o por lo menos poder tener una voz, usar mi voz, para decir también mi lado de la historia; porque creo que en este momento se puso en duda mi integridad como persona”, expresó Cazzu, de 30 años, mamá de Inti.

“Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas. Que ellos vienen con una relación de muchos meses antes de que haya sido expuesta y que yo estaba en pleno conocimiento”, señaló la trapera. De acuerdo a su versión, todo eso es falso. Ella fue engañada.

“A mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta de si hay alguien más y la respuesta fue no; y yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma en que se enteró todo el mundo: a través de los mismos medios, que fue a través de redes. Me sorprendí, obviamente, porque yo a ella la conocía y había compartido algunas veces (con ella). Entonces primero pensé que no, pero después resultó que sí”, detalló.

Christian Nodal y Cazzu iniciaron su relación en junio de 2022 y la finalizaron en mayo de 2024.

