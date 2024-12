El deseo de un bebé: un sueño que une a Estrella Torres y Kevin Salas

Para Estrella Torres y Kevin Salas, la Navidad es mucho más que una celebración; es un tiempo de reflexión sobre el pasado y proyección hacia el futuro. Este año, la pareja desea agrandar la familia, por lo que se convierte en uno de sus anhelos navideños.

El principal pedido de Estrella y Kevin al Niño Jesús esta Navidad es claro: agrandar la familia. Este deseo no surge de la presión social, que Estrella reconoció haber sentido: "Primero me decían cuándo te casas, me casé; ahora me dicen cuándo el hijo"; sino de un profundo sentimiento de maternidad.

"La verdad, sí queremos tener un hijo, tenemos ese sentimiento de maternidad, pero bueno, todo llega en su momento y los tiempos de Dios son perfectos", afirmó Estrella a Trome.

El peso de la ausencia

El recuerdo de sus padres juega un papel fundamental en la visión que la pareja tienen de la familia. La cantante de cumbia habló sobre la ausencia de su padre, un vacío que la acompaña desde su infancia.

"La muerte de mi papá fue algo que no me esperé y lo que siempre quise y deseé es que toda mi familia vea mis logros y compartir con ellos", reveló.

Kevin, por su parte, recordó las Navidades marcadas por la separación de sus padres, una experiencia que lo marcó desde temprana edad.

"Yo hubiera querido compartir más navidades con mis papás, se separaron cuando tenía menos de 13 años", expresó.

