“El chavo del 8” será por siempre uno de los programas más recordados por grandes y chicos. El primer capítulo de la serie mexicana se estrenó el 20 de junio de 1971 y el último se emitió el 12 de junio de 1992. Esta historia fue creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, el comediante mejor conocido como ‘Chespirito’, quien reunió a un grupo talentoso de actores para darle vida a una “bonita vecindad" que ha quedado en la mente de todos los fanáticos.

A lo largo de sus episodios fuimos testigos de la vida de un grupo de vecinos entre los que se encontraban “El Chavo”, “Quico”, “La Chilindrina”, “Don Ramón”, “Doña Florinda”, “La Bruja del 71”, el “Profesor Jirafales” y el “Señor Barriga”. Todos ellos convivan en una vecindad típica de México y llena de aventuras.

Las canciones también fueron un elemento importante dentro de la serie, ya que describen algunas de las situaciones más graciosas o emotivas que tuvo “El chavo del 8” y una de ellas es sin duda el tema “¡Qué bonita vecindad”.

La letra de la canción describe lo feliz que eran todos los vecinos conviviendo en la vecindad, pero este tema que es uno de los más famosos de la serie mexicana, tiene dos versiones. Los cambios en el tema principal se dieron por la salida de ‘Quico’, así que fue necesario modificarla en 1982.

¿POR QUÉ SALIÓ QUICO DE LA SERIE?

“El chavo del 8” había alcanzado mucho éxito a nivel mundial , pero el personaje de ‘Quico’ destacó entre todos los demás y esto no le gustó a Roberto Gómez Bolaños.

Carlos Villagrán dio una entrevista a medios colombiano en el mes de julio y explicó la verdadera razón de su salida de la famosa serie mexicana.

“Hacíamos conferencias de prensa, todo estaba lleno, pero un 70% de las preguntas que hacían eran para ‘Quico’ porque estaba de moda. (…) Empezó a despertar el celo de artista. Poco a poco fue trepando sobre la popularidad del ‘Chavo’”, relató el actor.

Según contó el artista mexicano, después de regresar de una gira por Chile, Roberto Gómez Bolaños se acercó a él en un vuelo y le dijo que debía descontarle de su sueldo una parte por un déficit en el programa por los personajes. Al escuchar esto, Carlos asegura que él ya sabía que algo no andaba bien y que los problemas se acercarían.

Villagrán tomó la decisión de no continuar en el proyecto, y aunque Chespirito no se lo dijo formalmente, no tuvo ningún reproche y le aceptó su renuncia. Desde aquel momento el camino de la historia cambió y ‘QUICO’ desapareció de ‘La vecindad’.

Esta fue la razón por la que Roberto Gómez Bolaños decidió modificar la letra de la canción “¡Que bonita vecindad!".

LAS VERSIONES DE LA CANCIÓN PRINCIPAL

PRIMERA VERSIÓN (1977)

Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad es la vecindad del Chavo (eso, eso, eso, eso) no valdrá medio centavo pero es linda de verdad

Mi nombre es el Chavo toda mi ropa es un autentico remiendo a veces no me lavo y hago maldades pero sin querer queriendo.

Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del Chavo no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad.

El ricachón es Quico que cachetón y feo es el pobre chico pero la mas ladina sin duda alguna es la tremenda Chilindrina.

Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del Chavo no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad.

El profesor visita, que la vecindad como buscando que haga boda y Don Ramón no evita, los golpes que Doña Florinda le acomoda.

Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad es la vecindad del Chavo no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad.

La Popis es muy boba, La Bruja del 71 con su escoba y el pilón el Ñoño aquel el Señor Barriga es el retoño.

Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del Chavo (eso, eso, eso, eso) no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad.

SEGUNDA VERSIÓN (1982)

Que bonita vecindad, qué bonita vecindad es la vecindad del Chavo (eso, eso, eso, eso) no valdrá medio centavo pero es linda de verdad

Mi nombre es el Chavo toda mi ropa es un autentico remiendo a veces no me lavo y hago maldades pero sin querer queriendo

Que bonita vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del Chavo no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad

Y de también, la niña, que es mas traviesa, juguetona y habladora, su nombre es Chilindrina, y las rodillas se le doblan cuando llora (gue gue gue)

Que bonita vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del Chavo no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad

El profesor (ta, ta, ta) visita, (TA TA) la vecindad como buscando que haga boda y Ron Damón (que paso, que paso, vamos ay) no evita, los golpes que Doña Florinda le acomoda.

Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del Chavo no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad

La Popis es, muy boba (yo?), La bruja del 71 y su escoba (QUE?), y de pilon, el Ñoño (mirelo eh, mirelo eh) aquel que del Señor Barriga es el retoño (Pagueme la renta!)

Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del Chavo no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad.