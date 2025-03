El audio de Christian Cueva despreciando a la hija mayor de Pamela López es indignante

Christian Cueva está en el centro de la polémica. Las declaraciones de Pamela López, su todavía esposa, han desnudado la peor cara del futbolista.

En El Valor de la Verdad, López mostró un audio en el que el futbolista ninguneaba a su hija mayor Fabiana, a quien conoció desde los ocho años.

El jugador del Cienciano le dejó claro a la joven influencer que no era nada para él y que sus hijos solo eran tres.

La frase causó conmoción e indignación en el set. Cueva reaccionó así cuando a Fabiana se le ocurrió cuestionarlo por la conducta que tenía con su madre. No esperaba esa respuesta.

Cueva y la hija mayor de Pamela López tuvieron una relación cercana durante varios años. Según relató la trujillana, su primogénita siempre se preocupó por el futbolista, a quien ayudaba y apoyaba.

“Ella era la que más se preocupaba por él. Cuando él la conoció, ella tenía solo 8 años. Nunca se comportó como un padre, pero sí tenía una relación cercana con ella”, aseguró Pamela.

Tras escuchar la grabación, López decidió cortar toda comunicación con Cueva. “Nunca pude reclamarle porque ya no hablábamos, pero sentí un dolor inmenso. Fue todo lo contrario a lo que siempre prometió. Decía que era su hija, que era su orgullo, y al final dijo que no era nada”, lamentó.

¿QUÉ PASÓ ENTRE MADRE E HIJA?

La trujillana confesó que una de las situaciones que más le dolió es haber perdido la relación con su hija debido a su insistencia en mantener su matrimonio con el padre de sus tres hijos.

Pamela López relató que, cuando decidió continuar su relación con Cueva, su hija fue tajante y dejó en claro que no estaba dispuesta a seguir formando parte de esa dinámica. “Toma las decisiones que quieras por ti, pero conmigo no cuentes”, le dijo.

“Ella fue bastante radical y en esa oportunidad cortó la relación conmigo. No me daba cuenta de que estaba perdiendo a una hija. Y eso es algo de lo que me arrepiento mucho”, admitió la expareja de Cueva.

La insistencia de Pamela en salvar la relación hizo que Fabiana se mudara a Trujillo a pesar de estudiar en Lima.

"Yo estaba desesperada, la llamaba desde Suiza, le enviaba mensajes, pero no me contestaba. No respondía mis llamadas”, contó, con la voz entrecortada.

Fabiana explicó sus razones: “En ese momento, todos lo tomaron como una decisión rebelde, pero yo, que he visto a mi mamá y he pasado días con Christian, estaba cansada de la manipulación que él tenía sobre ella”.

La influencer afirmó que su madre tenía la autoestima baja, "por los suelos".

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO